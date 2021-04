Mauritanie - Algérie : Le premier bateau de la ligne maritime directe arrive à Nouakchott

La ligne maritime commerciale directe entre l’Algérie et la Mauritanie est désormais opérationnelle. Hier, le navire «Imedghassen» a accosté au port de Nouakchott, avec à son bord du matériel de construction fabriqué en Algérie, indique l’agence officielle de presse AMI.

Des représentants du gouvernement mauritanien ont effectué le déplacement jusqu'au port pour accueillir ce premier voyage. Parmi eux, le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, de l'industrie et du tourisme, Mohamed El Amine Ould Fayeda. Celui-ci s’est félicité, dans des déclarations à la presse, du niveau de coopération entre son pays et l’Algérie. Et d’inscrire cette ligne maritime dans le cadre des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Le chargé d’affaires à l’ambassade algérienne à Nouakchott était également présent pour accueillir l’«Imedghassen». La ligne maritime ambitionne d’effectuer des rotations entre Alger et Nouakchott tous les vingt jours.

L’ouverture de cette ligne intervient presque trois ans après l’inauguration, en août 2018, du passage frontière Tindouf-Zouerate.