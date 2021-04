Vahid Halilhodžić s’oppose à la création de la Super League européenne

L'entraîneur de l'équipe nationale marocaine Vahid Halilhodžić a exprimé, dans des déclarations aux médias bosniaques, son opposition à la création de la Super Ligue européenne, ajoutant que cette ligue «n’a pas de sens» pour lui. «La FIFA et l'UEFA, avec l'aide de ceux qui s'intéressent au football ainsi que les fans doivent arrêter cette folie», a-t-il plaidé.

Pour le sélectionneur national, ce débat reste «totalement inacceptable». Le football européen et mondial vit, en effet, au rythme d'une vive controverse depuis dimanche dernier, lorsque 12 des plus grands clubs européens ont annoncé la création d’une Super League, qui surclassera la Ligue des champions en termes de rendements financiers énormes. «Je ne peux pas du tout soutenir cette décision. Ce n'est pas normal pour moi. Je pense que tout le monde reviendra à la raison et arrêtera d'essayer de créer cette ligue» ; a déclaré l’entraîneur des Lions de l’Atlas.

«Honnêtement, je ne peux pas croire que quelque chose comme ça se passe. Cette Super League devrait être arrêtée de toute urgence. Personne ne peut me convaincre que c'est une bonne chose pour le football. En fait, c'est une tentative cynique et égoïste de détruire la véritable essence du football.» Vahid Halilhodžić

Le sélectionneur national a également appelé à ne pas «permettre à l'argent de triompher sur le football», plaidant par la même occasion pour l'imposition de sanctions aux clubs participants à cette Super League en les excluant des compétitions européennes. «Le football est un grand jeu. Les petites équipes devraient parfois avoir une chance de surprendre les plus grandes et j’ai été choqué par l'idée de créer cette compétition fermée à laquelle seules les grandes équipes participent», a-t-il conclu.