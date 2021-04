«Gratitude, pardon et don de soi» dans la pensée mystique musulmane au cœur d’une conférence

La Fondation Attijariwafa bank tiendra une rencontre intitulée «Gratitude, pardon et don de soi : retour sur quelques enseignements de la pensée mystique musulmane», jeudi 22 avril à 20 heures. Cet évènement prévu en ligne connaîtra l’intervention du philosophe Ali Benmakhlouf.

Professeur des universités à Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à Sciences Po Paris et à l’Université libre de Bruxelles, Ali Benmakhlouf est philosophe de tradition analytique, intéressé par la philosophie arabe médiévale. Il s’est spécialisé aussi dans la logique et les œuvres de Gottlob Frege, Bertrand Russell et Alfred North Whitehead.

Cette conférence se tient dans le cadre du cycle «Echanger pour mieux comprendre», à l’initiative de la Fondation Attijariwafa bank. Elle sera modérée par Asmae Souitat, journaliste à Luxe Radio.