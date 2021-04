Maroc : Le journaliste et critique d’art Jamal Boushaba n’est plus

Le journaliste et critique d’art Jamal Boushaba est décédé, ce mardi, des suites d’un cancer. Sa mort a été annoncé par ses proches. Egalement curateur et fondateur de magazines marocains, il venait de sortir, en début de ce mois, son premier recueil de poèmes intitulé «Champs de nuit» (éd. Le Fennec).

En février 2020, Jamal Boushaba a lancé artetc.ma, un site d’information spécialisé dans l’actualité artistique et culturelle liée au Maroc. Avant cela, il a suivi un cursus en arts plastiques, pour fonder en 1990 le mensuel artistique Les Alignés. Il a travaillé dans la presse écrite mais aussi audiovisuelle, accumulant les expériences au sein de Télé Plus et de l’hebdomadaire Le Journal, dès la fin des années 1990, mais également au sein de La Vie économique, 2M et Casa FM.

Jamal Boushaba a par ailleurs été directeur artistique du magazine féminin Parade. Il a ensuite publié ses articles culturels, critiques et chroniques sur le magazine TelQuel et les sites Le Desk et Le360.

Sa passion pour les questions rattachées à l’art et au patrimoine au Maroc s’est traduite également dans son engagement au sein de la société civile. En 1995, Jamal Boushaba a fait partie des membres fondateurs de l’Association Casamémoire.