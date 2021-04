Affaires Radi et Raïssouni : Des parlementaires questionnent le Chef du gouvernement

Six députés de la Commission de la justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants ont adressé une question écrite au Chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, au sujet de la grève de la faim que mènent en prison les deux journalistes, Soulaimane Raïssouni et Omar Radi.

«Vu que vous supervisez la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et étant donné la responsabilité du gouvernement sur la vie et la sécurité des détenus, nous vous questionnons sur les mesures prises par la DGAPR afin d’intervenir en urgence pour répondre aux demandes des journalistes, liées aux conditions de détention conformément à ce que la loi garantit pour sauver leur vie et dans l’intérêt de leur sécurité», lit-on dans la question.

Le parlementaire de la Fédération de gauche démocratique (FGD), Mustapha Chennaoui, a également écrit au Chef du gouvernement sur le même sujet, l’interrogeant sur «les mesures urgentes envisageables rapidement pour sauver la vie des détenus en grève de la faim et éviter la catastrophe, ainsi que les libérer et rétablir les choses à la normale».