Maroc : Mouvement de nominations de consuls aux Affaires étrangères

Le ministère marocain des Affaires étrangères à procédé à la nomination de nouveaux consuls généraux principalement en Europe occidentale et dans une moindre mesure au Maghreb, dans la région du Golfe et en Amérique du nord. Ce vaste mouvement concerne huit antennes diplomatiques du royaume en France, notamment à Pantoise, Lille, Bastia, Lyon, Orléans, Toulouse et Bordeaux.

L’Espagne a enregistré la désignation de cinq consuls généraux à Valence, Girona, Majorque, Barcelone et Séville. En Italie, les consulats du Maroc à Milan, Vérone, Turin et Naples ont changé de responsables. La Belgique a été également concernée par cette vague de nomination effectuée par le département de Nasser Bourita, mais avec seulement deux nouvelles arrivées à la tête des représentations diplomatiques du royaume à Liège et à Bruxelles.

Le Maghreb figure dans cette opération avec la désignation de nouveaux consuls à Sidi Bel Abbes en Algérie, Tunis en Tunisie et Nouadhibou en Mauritanie. Le Canada, les Emirats arabes unis et la Turquie complètent cette liste par la nomination de diplomates dans les consulats du Maroc, respectivement à Dubaï, Istanbul et Montréal.