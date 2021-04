Sahara : Une nouvelle frappe des FAR tue trois éléments armés du Polisario

Ce lundi 19 aveil, le Polisario a enregistré de nouvelles pertes dans ses rangs. Trois de ses éléments armés ont perdu la vie alors qu’un autre a été grièvement blessé lors d’un projet d’infiltration dans la zone de Tifariti près du mur de sécurité érigé par les Forces armées royales (FAR), rapporte un média du Front citant une «source militaire» dans les camps de Tindouf.

Les défenses des FAR ont immédiatement riposté à l’opération d'infiltration causant la mort d’El Bachir Lamine Bjeija, Mohamed Lamine Sidi Salem Seddik et Sid Ahmed El Arabi, ajoute la même publication. Ces pertes du Polisario s’ajoutent à celles de Dah El Bendir, le chef du corps de sa «gendarmerie», et Najem Ould Ed’Dia, lors d’une opération à l’Est du mur de sécurité des FAR menée le 7 avril.

Cette offensive atteste de la détermination du mouvement de Brahim Ghali à faire tout pour envenimer la situation avant la réunion du 21 avril au Conseil de sécurité consacrée à l’examen de la question du Sahara. Le Polisario est également en quête d’un «trophée» pour le présenter à la population des camps de Tindouf et ses relais en Europe et aux Etats-Unis.