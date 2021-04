Taekwondo : Le Maroc troisième avec une médaille d'or et trois d'argent à l'Open d'Espagne

La sélection nationale marocaine de taekwondo a été classée troisième au tableau des médailles dans les catégories masculine et féminine en remportant une médaille d'or et trois d'argent, lors de la 20è édition de l'Open international d'Espagne (G1) de taekwondo, disputée du 16 au 19 avril.

La médaille d'or a été remportée par Achraf Mahboubi dans la catégorie des moins de 80 kg, en s’imposant en finale face à l’Égyptien Seif Eissa (N.2) par 12 points à 11.

Le taekwondoïste marocain a levé le métal précieux après avoir battu au premier tour le Croate Matej Nikolic (21-1) et le Libanais Tarik Mousalli en quarts de finale (24-4). En demi-finales, il a évincé l'Espagnol Raul Martinez (N.1) en s'imposant 18 à 9.

De son côté, la championne Oumaima El Bouchti, 5ème en poids de moins de 49 kg, a décroché la première médaille d'argent après avoir perdu sa finale contre l'Espagnole Adriana Cerezo Iglesias aux points (5-9).

El Bouchti avait pris, au passage, le dessus sur l'Espagnole Maria Ferrero (26-6) au premier tour, et sur la Française Tiavo Randrianisa au deuxième tour (8-0), avant de s’imposer en demi-finale devant l’Égyptienne Nour Abdelsalam, sur abandon.

Rabab Ouhaddi, sur les traces de sa compatriote, a remporté la médaille d'argent en poids de moins de 53 kg, après avoir dépassé l'Espagnole Lucia Garcia (11-2) au premier tour, la Croate Kristina Tomić (5-17) au deuxième et l'Espagnole Maria Breeze Alma (19-8) en quarts de finales. Avant de buter au dernier match contre l'Espagnole Laura Rodríguez Marquina (22-11), la championne marocaine avait battu (7-5) en demi-finale l'Allemande Ela Aydin.

Pour sa part, Nada Laaraj, qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo et classée deuxième du championnat, a également décroché la médaille d'argent de moins de 57 kg après avoir surpassé l'Espagnole Judit Merlos Ordonez (8-3) au premier match, l'Allemande Laura Goebel au deuxième avec un point en or et l'Espagnole Arlette Ortiz (10-6), avant de s’incliner en finale face à la Canadienne Skyler Park (6-4).