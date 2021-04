Ramadaniyates #5 : L’alimentation du Prophète Mohammed pendant le mois béni

De nos jours, l’heure du premier repas de la journée pour rompre son jeûne se transforme en un vrai festival culinaire. Pourtant, lors des premières années de l’islam, les musulmans et à leur tête le Prophète Mohammed (Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) étaient plutôt habitués à manger peu et donner plus aux nécessiteux.

«Le Prophète avait l’habitude de manger peu de nourriture, sans jamais aller dans l’excès. Les gens ont de nombreuses coutumes dans le monde islamique mais ce qui est important, c'est qu'une personne ne doit pas beaucoup manger et doit veiller à adopter une alimentation équilibrée», déclare Dr. Mustapha Benhamza, président du conseil régional des oulémas de l’Oriental.

Il rappelle que le Prophète de l’islam avait dit «Si l'un de vous rompt le jeûne, qu’il le fasse avec des dattes, car c'est une bénédiction et s’il ne les trouve pas, alors avec de l’eau car elle est pure».

D’ailleurs, Abou Daoued, Anas et Attermiedi rapportent que «le Prophète Mohammed rompait le jeûne par quelques dattes fraîches avant d’accomplir la prière. S’il n’y avait pas de dattes fraîches (Rutab), il prenait des dattes (Tamr) ; et s’il n’en avait pas non plus, il buvait quelques gorgées d’eau».