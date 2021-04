La frénésie des crypto-monnaies au Maroc malgré l’interdiction de Bank Al Maghrib

Plus de «8 millions de dirhams ont été échangés pour acheter des bitcoins en un mois sur une plateforme au Maroc», écrit dimanche le média néerlandais Caribe Magazine. Il revient ainsi sur les monnaies virtuelles, qui seraient devenues «le chouchou des investisseurs émergents et autres passionnés de crypto-monnaie».

«Alors que beaucoup hésitaient à prendre la décision il y a quelques années, beaucoup s'efforcent aujourd'hui de l'obtenir», explique Moncef*, un jeune manager de Casablanca qui a également investi dans le Bitcoin. Caribe Magazine rappelle l’augmentation de 30% des inscriptions d'utilisateurs marocains entre 2019 et 2020 sur LocalBitcoins et la création de plus de 700 nouveaux comptes au Maroc. Il précise que «tous ces comptes enregistrés sur cette plateforme dans le royaume ont échangé plus de 8 millions de dirhams en transactions Bitcoin pour le seul mois de février 2021».

«Il existe deux types de personnes qui achètent des bitcoins», explique au média néerlandais un analyste financier marocain basé à l'étranger et spécialisé dans le trading d'actifs cryptographiques. «Le premier fait cela pour se protéger de l'inflation puisque l’achat de Bitcoin leur donne une valeur refuge dont la valeur ne devrait pas diminuer avec le temps», ajoute-t-il. Les seconds «sont les gens qui profitent de la fièvre du Bitcoin pour spéculer et gagner de l'argent en obtenant un retour sur leur capital», a déclaré l’analyste.

Pour les 30 derniers jours, le montant des transactions atteint 1,48 M$, fait-on savoir. Une frénésie qui se fait au nez et à la barbe des institutions marocaines qui ont diffusé une circulaire visant l’interdiction des cryptomonnaies au Maroc.