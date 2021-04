Maroc : Le Comité de soutien de Raissouni-Radi-Monjib dénonce l'interdiction de son sit-in

Le comité de soutien des journalistes Soulaimane Raissouni et Omar Radi, de l’historien Maati Monjib et des victimes de la violation de la liberté d'expression au Maroc a exprimé, dimanche, sa ferme condamnation de l’interdiction «arbitraire» de son sit-in du vendredi 16 avril devant le Parlement. Dans un communiqué, le comité dénonce aussi la violence infligées par des membres des forces publiques.

Le comité évoque ainsi l’atteinte à l’intégrité physique du coordinateur de l'instance, Abderrazak Boughanbour et de ses membres Abdellatif El Hamamouchi, Khadija Riyadi, Rabiaa El Bouzidi et d’autres. «Abdellatif El Hamamouchi, coordinateur-adjoint a aussi fait face à une campagne de diffamation généralisée sur des sites et médias proches des services de sécurité qui l’ont ciblé, après avoir raconté, dans un tweet, la violence et le ciblage clair dont il a fait l'objet», poursuit le communiqué. Pour le comité, ceux qui ont menacé Abdellatif El Hamamouchi d’arrestation» veulent «freiner ses activités en faveur des droits humains».

Le comité, tout en remerciant tous les militantes et militants ayant répondu à son appel, a déclaré qu'il continuera à défendre fermement les journalistes Omar Radi et Soulaimane Raissouni. «Ils sont en grève de la faim depuis le 8 avril pour protester contre leur privation des conditions et garanties d'un procès équitable et de l'emploi ouvert de la justice pour régler des comptes avec eux», rappelle le comité qui exige leur libération «immédiate» et la «libération de tous les prisonniers d'opinion au Maroc».