Tindouf : Forsatin accuse le Polisario d'obliger les Sahraouis à payer des tributs

Le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forsatin) a accusé le Front Polisario d’obliger les Sahraouis à payer des tributs. Dans un communiqué publié ce week-end, le forum a affirmé que les Sahraouis des camps sont désormais obligés de payer des contributions et donner des bonbonnes de gaz ou des conteneurs pour préserver l'eau aux combattants du Front Polisario.

«Aujourd’hui, la direction dans le camp d’Aouserd est sortie pour annoncer ce nouveau cadeau du mois de Ramadan, qui s’ajoute à la collecte de dons alimentaires destinés aux membres de la direction», dénonce Forsatin, en assurant que cette mesure «sera généralisée sur l’ensemble des camps et s’inscrit dans le cadre des mesures imposées aux Sahraouis». Le forum décrit ainsi des «mesures arbitraires résultant de la fermeture des camps, de la déclaration de l'état d'urgence et de la prévention du commerce, la criminalisation de l'achat et de la vente en général et les restrictions à la libre circulation, sauf avec des autorisations humiliantes que la direction vend par l'intermédiaire de ses dirigeants à celui qui paie le plus».

«C'est ainsi que la direction ne fait pas la différence entre le Ramadan et les autres mois, et ne prend pas en compte l'approche de la saison estivale et que les sahraouis souffrent dans les camps, car tout son souci est de collecter de l'argent et d'exploiter la population à chaque occasion pour réaliser ses propres fins», dénonce Forsatin. Celui-ci rappelle qu’il y a quelques jours, le Front Polisario aurait imposé à des femmes sahraouies de payer de l’argent pour bénéficier de l’électricité, même que celle-ci est accordée gratuitement par l’Algérie, ce qui a déclenché un scandale, étant donné que le Front vendait l’électricité aux habitants des camps à des prix exorbitants.