Ceuta : Une association appelle le roi Mohammed VI à ouvrir les frontières

Une association à Ceuta sollicite le roi Mohammed VI pour alléger la mesure de fermeture des frontières. Pour appuyer sa requête, l’ONG «Résidents de Ceuta» avance l’argument religieux, soulignant qu’un retour partiel à l’ordre qui prévalait avant la propagation du Covid-19 est à même de faciliter «le transit et de renforcer les liens en ce mois de jeûne du Ramadan», rapporte El Faro de Ceuta.

L’association réclame une ouverture limitée dans le respect total des mesures préventives sanitaires, soulignant qu’une telle mesure aura des bienfaits «émotionnels et économiques sur l’ensemble du territoire».

Les auteurs de la missive se défendent de «justifier la contrebande vivrière», précisant que leur objectif dans cette sollicitation d'une intervention royale est de permettre «un transit, même avec des restrictions, à travers une frontière-douane». Et d’ajouter que l’ouverture contribuera à «maintenir des liens humains et familiaux» et à «générer la richesse et le progrès pour tous».

Cette lettre adressée au roi Mohammed VI n’est pas sans rappeler une précédente portant la signature de la «Communauté Musulmane de Melilla». Une organisation religieuse qui avait demandé en juillet une intervention directe du souverain pour la réouverture des frontières terrestres avec le Maroc.