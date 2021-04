Le deuxième lot des aides alimentaires acheminées vers le Liban est arrivé à Beyrouth

Le deuxième lot des aides alimentaires acheminées, sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces armées royales (FAR), aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé dimanche matin à bord de deux avions militaires marocains à l'aéroport militaire de Beyrouth. Ces aides ont été remises en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban, M'hammed Grine, des membres de l'ambassade et d'un représentant du commandant de l'armée libanaise.

Le représentant du commandant de l'armée libanaise a exprimé à nouveau sa profonde gratitude au souverain pour cette noble initiative humaine qui intervient alors que le Liban traverse une conjoncture difficile. Cette initiative royale a été hautement appréciée par les autorités libanaises et largement saluée par les différents médias.

L'acheminement des aides alimentaires se poursuivra pendant les deux prochains jours. Au total, 90 tonnes de produits alimentaires de base seront acheminées à bord de huit avions militaires.

Le Roi Mohammed VI a bien voulu donner sa haute approbation pour faire un don royal personnel sous forme d'aides alimentaires au profit des forces armées libanaises et du peuple libanais frère. Cette décision royale intervient en réponse à une demande formulée par la partie libanaise, et dans le cadre de la solidarité avec ce pays frère, afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions de la pandémie de Covid-19.