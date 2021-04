Hakim Ziyech envoie Chelsea en finale de la League Cup

Hakim Ziyech retrouve enfin le sourire. De retour comme titulaire dans le onze de Chelsea face à Manchester City, il a permis à son club de se qualifier à la finale de la League Cup grâce à un but marqué à la 55e minute. L’arbitre avait auparavant annulé une première réalisation du Marocain à la 5e minute pour hors-jeu.



L’ailier a signé une belle performance lors de ce match joué sur la pelouse du stade Wembley. Il a brillé par ses passes lumineuses en direction des attaquants de Chelsea, notamment l’Allemand Timo Werner.

Depuis l’arrivée en janvier de l’entraineur allemand Thomas Tuchel, Ziyech n’est plus titulaire. Aussi, le joueur pense à quitter Chelsea vers l’Espagne où il pourrait jeter l’ancre au FC Séville et rejoindre la petite armada marocaine, composée de Yassine Bounou, Younès En Nesyri et Mounir Haddadi.

Ziyech est le dernier joueur marocain encore en lice dans la Ligue des champions. En demi-finale, il devrait affronter le Real Madrid... si Tuchel le veut bien.