Marrakech : Une employée et son frère arrêtés pour dénonciation d'un crime fictif

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, vendredi soir, un individu et sa sœur âgés de 18 et 26 ans, pour leur implication présumée dans la dénonciation d'un crime fictif, sachant qu'il n'a pas eu lieu, et l'humiliation de la police judiciaire via de fausses déclarations.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que la police judiciaire de Marrakech avait ouvert une enquête suite à un avis de vol d'une somme d'argent avec menace d'une arme blanche à l'intérieur d'une agence de transfert d'argent au quartier Ain Itti à Marrakech. Les recherches et investigations révèlent toutefois que la gérante de cette agence et son frère avaient inventé ce crime pour compenser un déficit des comptes de la dite agence.

La fouille menée dans le cadre de cette affaire a permis de trouver le dispositif d'enregistrement par caméra de surveillance de l'agence, après que les deux suspects s'en sont débarrassé dans une rivière, ajoute le communiqué, notant que ce dispositif fait actuellement l'objet des expertises numériques nécessaires.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, a conclu la DGSN.