Ramadan : Une part d’audience de 45% en prime-time pour 2M

Grâce à une grille de programmes «originale et diversifiée», la deuxième chaîne nationale 2M a enregistré une part d’audience de 38.7% en total journée et qui atteint les 45% en prime time, pendant les premiers jours du mois de Ramadan. «Les chaines de l’audiovisuel public national, notamment 2M et Al Aoula réalisent ainsi plus de 72% de part d’audience», explique 2M dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ajoutant que les 28% restants sont répartis entre plus de 1 000 chaines satellitaires.

«Engagée à être toujours au plus près des familles marocaines tout en leur offrant le meilleur des programmes, 2M a réussi à se démarquer avec des productions innovantes, ce Ramadan», se félicite la chaîne d’Ain Sbaâ, en rappelant qu’elle propose comédies, séries dramatiques, sitcoms, et capsules, en plus des habituels magazines d’information et émissions de proximité. «Une offre en programmes riche et abondante dans laquelle la production nationale représente plus de 88%», note-t-elle.

Pendant la tranche ftour, «2M a réussi à réunir ses téléspectateurs autour d’une programmation riche, éclectique, diversifiée et valorisante, réalisant ainsi des taux d’audience exceptionnels avec plus de 10.5 millions de téléspectateurs pour la 6e saison de la caméra cachée "Mchiti Fiha", et plus de 8 millions de téléspectateurs pour la sitcom "Koulna Mgharba" ou encore les 5.6 millions de téléspectateurs pour "Fed Tv", 4.4 millions pour la série "Bab Lbhar", 4 168 000 pour "Kissariat Oufella" et 3 165 000 pour la série hebdomadaire "Dar Selaa"», se félicite encore la chaîne.