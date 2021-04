Couverture sociale : Les médecins marocains du monde saluent l'initiative du Roi

L'ONG C3M basée à Bruxelles, qui regroupe plus de 500 compétences médicales des Marocains du monde, a salué, vendredi, l'initiative du Roi Mohammed VI de généraliser la protection sociale. «La vision éclairée de Sa Majesté Le Roi, pour l’inclusion de toutes les couches sociales du Royaume, s’est traduite par des actions fortes et de grande envergure, tant sur le plan économique que social», affirme le président de l’ONG, Dr. Samir Kaddar dans un communiqué.

«Notre organisation C3M, Réseau International des Compétences Médicales marocaines du Monde, a suivi avec une grande attention cet événement majeur qui permettra aux plus démunis d’accéder aux systèmes de soin et, de fait, de recouvrer leur dignité. Il permettra également d’éradiquer la souffrance liée aux maladies non traitées faute de moyens», relève-t-il. «Nous nous réjouissons aussi de cette généralisation car elle permettra inévitablement le développement du réseau médical jusque dans les zones les plus reculées», se félicite docteur Kaddar.

Pour le C3M cette généralisation «consolidera la démocratisation d’une médecine de proximité au service de tout un chacun, évitant des mouvements de grandes distances des populations en quête de soin». «La généralisation de la couverture sociale augmentera aussi l’afflux des patients dans les structures médicales et se traduira indéniablement par un besoin du renforcement des réseaux actuels public et prive. La généralisation de la couverture sociale permettra enfin de mener des campagnes, systématiques et récurrentes, de dépistage, auprès de l’ensemble de la population, de maladies dont la curabilité nécessite un diagnostic et un traitement précoces», ajoute le réseau.

«Le réseau C3M réitère son adhésion à ce grand projet royal et confirme sa volonté d’apporter une assistance technique et médicale aux partenaires le désirant», conclut le communiqué.