Affaire Raïssouni : La justice rejette une demande de liberté provisoire

Le parquet de Casablanca a rejeté une nouvelle demande de poursuites en état de liberté au journaliste Soulaimane Raïssouni. La veille, une audience dans le cadre du procès de l’ancien rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Yaoum a été reportée. Les avocats de la défense avaient déposé une nouvelle requête pour permettre au journaliste de bénéficier de la liberté sous conditions. Mais comme les précédentes, elle a été rejetée.

Les proches et les soutiens de Soulaimane Raïssouni alertent sur l’état de santé du journaliste, en grève de la faim et souffrant de maladies chroniques. Hier, le Comité de soutien à Raïssouni, Omar Radi, Maâti Monjib et aux détenus d’opinion a appelé à un rassemblement pour «dénoncer la détention arbitraire et exiger la libération immédiate de Raissouni et Radi». Le sit-in est prévu ce vendredi 16 avril à 16h, devant le parlement à Rabat.