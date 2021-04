Maroc : Bank Al-Maghrib lance un service de centralisation des chèques irréguliers

Bank Al-Maghrib (BAM) a lancé, jeudi, le service de centralisation des chèques irréguliers (SCCI), dont la gestion est déléguée à la société Checkinfo, visant à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en renforçant la crédibilité du chèque. «Le nouveau SCCI s'inscrit dans le cadre des initiatives entreprises par la Banque centrale pour renforcer la crédibilité du chèque et contribuer, in fine, à l'amélioration du climat des affaires», a affirmé Khalid Zbir, responsable de la direction réseau et présence place à BAM, lors d'un point de presse tenu, à cet effet, en mode vidéoconférence.

S'ajoutant au dispositif actuel (le service de centralisation des incidents de paiement sur chèques), le SCCI qui a pour objectif de protéger les utilisateurs de chèques, offre aux commerçants et aux entreprises la possibilité de s'assurer de la régularité des chèques présentés pour le règlement des transactions, a-t-il précisé. Expliquant la notion d'irrégularité des chèques, Khalid Zbir a soulevé qu'un chèque peut changer de statut pour basculer dans l'irrégularité lorsqu'il est référencé à un compte qui a subi la clôture ou frappé d'indisponibilité (gèle ou saisi sur compte) ou émis par des personnes interdites d'émettre des chèques.

Cette catégorie de chèque, a-t-il poursuivi, couvre aussi ceux déclarés par les banques en tant que falsifiés, frauduleux ou ayant fait l'objet d'opposition suite à un vol ou une perte.

«Pour répertorier tous ces évènements qui marquent la vie d'un chèque et déployer une plateforme appropriée permettant à la fois aux banques de déclarer ces données et de les soumettre sous le format le plus approprié aux usagers, un long chemin a été parcouru», a-t-il soutenu. Et d’annoncer que le groupe Créditinfo, via sa filiale Checkinfo, qui est une société de droit marocain, se chargera de la promotion de ce service.

Pour répondre aux interrogations des usagers, le délégataire de ce service a mis en place un site web et un Centre de relation clientèle joignable par téléphone au numéro 0802000033.