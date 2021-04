Des vols de rapatriements des turcs bloqués au Maroc

L’ambassade de Turquie à Rabat a annoncé, jeudi, l’organisation de vols exceptionnels pour rapatrier les ressortissants turcs bloqués au Maroc. Sur sa page Facebook, la représentation diplomatique a indiqué, dans un communiqué, que ces vols opérés par la compagnie aérienne Turkish Airlines, sont prévus samedi 24 avril et jeudi 29 avril depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Le communiqué insiste sur la nécessité d’être présent à l’aéroport 3h avant l’heure du décollage et de se munir d’une autorisation de quitter le territoire délivrées par les autorités marocaines pour pourvoir bénéficier de ces vols exceptionnels. La même source rappelle que les personnes disposant déjà de billets à bord de Turkish Airlines peuvent adresser des demandes pour changer de dates et bénéficier de ces vols.

L'ambassade précise que les ressortissants de pays tiers, présents au Maroc pour le tourisme, les études ou le travail, et qui ne peuvent plus regagner la Turquie ou leurs pays, peuvent également réserver à bord de ces vols exceptionnels. Elle rappelle enfin que tous les voyageurs âgés de plus de 6 ans sont appelés à présenter un test PCR négatif réalisé 72h avant de prendre ces vols, en plus de remplir un formulaire en ligne pour accéder au territoire turc.