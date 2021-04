Produits alimentaires : La hausse des prix estimée à 0,6% durant Ramadan

L'augmentation conjoncturelle des prix à la consommation des produits alimentaires est estimée à 0,6% pour l'ensemble du mois de Ramadan, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

«La deuxième quinzaine du Ramadan affiche une hausse plus accentuée des prix à la consommation alimentaires par rapport à la première (0,8%, au lieu de 0,4% respectivement)», précise le HCP dans une note sur les principaux effets du mois sacré de Ramadan 1442 sur l'évolution des prix à la consommation et particulièrement ceux des produits alimentaires.

Les produits les plus touchés sont les poissons frais, les œufs et les agrumes. Les prix des poissons et des fruits de mer subissent, ainsi, une hausse d'environ de 5,6% et 5,8%, respectivement, au cours de la première et de la seconde quinzaine du Ramadan.

L'impact de la venue du Ramadan sur le prix des œufs et les agrumes atteint, quant à lui, +2,5% et +2,3%, respectivement, pour tout le mois, fait savoir le HCP. Celui des fruits frais s'apprécie de 1,9%, alors que les effets du mois sacré sur les prix de la viande rouge, de la volaille et des légumes hors tomate sont, en revanche, peu significatifs.