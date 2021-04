Covid-19 : Le Maroc suspend les vols avec 13 nouvelles destinations européennes

Les autorités marocaines ont annoncé, ce jeudi, la suspension des vols en provenance et à destination de 13 pays européens. Selon l’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé que cette suspension intervient à partir du 16/04/2021 et jusqu’à nouvel ordre. Elle concerne l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie ainsi que la Slovénie.

L’ONDA précise que les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays sont également concernés par cette suspension.

Mardi, l’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé la suspension des vols reliant le Maroc et la Tunisie dans les deux directions, comme mesure préventive pour limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et de ses variants.

Fin mars, le Maroc a suspendu jusqu'à nouvel ordre les voyages aériens depuis et vers l’Espagne et la France, qui s’ajoutent à une quarantaine de pays avec lesquels les liaisons aériennes restent suspendues pour les mêmes motifs, dont le Danemark, l’Afrique du Sud, la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni, en plus de l’Egypte, l’Algérie, le Liban, le Koweït et l’Argentine, entre autres.