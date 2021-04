Maroc : L’audience de Soulaimane Raïssouni reportée au 18 mai

La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce jeudi, de reporter l’audience dans le cadre du procès de Soulaimane Raïssouni au 18 mai prochain. En grève de la faim, le journaliste a vu son état de santé se détériorer, selon ses proches, d’autant plus qu’il souffre de pression artérielle.

Le parquet devra statuer sur une requête, déposée par les avocats de la défense, pour lui permettre une remise en liberté. Début avril, une demande similaire avait été rejetée par le tribunal.

نشكر هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني كل بإسمه وعلى رأسهم النقيب عبد الرحمن بنعمرو على المجهود الكبير الذي تقوم به منذ انطلاق القضية.

هيئة الدفاع رافعت في طلب السراح ومن المرتقب أن تبت فيه المحكمة اليوم.#الحرية_لسليمان_الريسوني pic.twitter.com/FixD5mGZzu — هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) April 15, 2021

Pour sa part, le Comité de soutien à Raïssouni, Omar Radi, Maâti Monjib et aux détenus d’opinion a appelé à un rassemblement pour «dénoncer la détention arbitraire et exiger la libération immédiate de Raissouni et Radi». Le sit-in est prévu vendredi 16 avril à 16h, devant le parlement à Rabat.