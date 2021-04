Managem démarrera la production de l'or en Guinée, avant la fin de 2021

La production d'or dans une mine de Managem en Guinée débutera au second semestre de cette année, a déclaré le directeur général de la société minière marocaine Imad Toumi. Selon Reuters, la mine de Guinée, connue sous le nom de Tri-Ki, devrait produire 140 000 onces (3,96 tonnes) d'or par an. «Managem exploite un portefeuille diversifié et équilibré comprenant des métaux précieux, des métaux de base et du cobalt, ce qui rend le Groupe plus résilient aux fluctuations des prix des métaux», a déclaré Toumi.

La société marocaine exploite une autre mine d'or au Soudan, où elle s'est associée au chinois Wanbao pour augmenter la production à cinq tonnes d'or par an. «L'or représente actuellement 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise», a déclaré son directeur général, ajoutant que Managem «espère porter cette part à 50%».

Au Maroc, Managem vient de mener une étude de faisabilité pour développer un projet de cuivre et d'argent à Tizert. Ce dernier devrait produire 120 000 tonnes de concentré de cuivre par an. «L'entreprise a réalisé un bénéfice de 225 millions de dirhams (61,2 millions de dollars) l'an dernier après une perte de 427 millions de dirhams un an plus tôt», a ajouté la même source.

Cette croissance vient de «la bonne tenue des volumes de production de métaux de base et de la hausse des prix des métaux précieux», a conclu Toumi.