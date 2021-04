Ramadaniyates #2 : Les liens entre le Saint Coran et le mois de Ramadan

Ramadan est le mois durant lequel Allah a révélé au prophète Mohammed les premiers versets du Coran. Il est ainsi naturel que le mois béni soit lié au texte sacré de l'islam. «(Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement», déclare Allah dans la Sourate Al-Baqarah (185). «Le mois sacré est plus lié au Saint Coran qu'au jeûne. Ainsi, Allah l’a présenté non pas en tant que mois pendant lequel nous jeûnons, mais il a dit "Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé"», nous précise Dr. Mustapha Benhamza.

Le président du conseil régional des oulémas de l’Oriental précise, dans ce sens, que «tout ce que nous voyons en réalité de célébrations en ce mois-ci est une célébration du Coran». «C’est ainsi que la fin du mois sacré est marquée par Laylat al-Qadr (la Nuit du Destin) considérée comme un prix pour un plus grand nombre de personnes, étant donné qu’ils se trouvent attachés au Coran et l’ont récité durant ce mois», ajoute-t-il.

L’expert religieux souligne aussi l’existence d’un autre «culte auxiliaire» qui est «la recherche de la connaissance».

«Jibril révélait et enseignait le Saint Coran au Prophète Mohammed pendant le mois de Ramadan. C'est pourquoi la meilleure chose à faire pour une personne est d'étudier et de réciter le Coran, et d’étudier la charia et l'interprétation du Coran et des hadiths du Prophète.» Dr. Mustapha Benhamza

Le président du conseil régional des oulémas de l’Oriental rappelle, dans ce cadre, comment «les gens avaient l’habitude d’organiser des sessions dans des maisons, et dont le but était de renforcer cette recherche de connaissances».

Il insiste sur un autre aspect, appelant les musulmans à s'inspirer du messager de l’Islam. «Le Prophète avait l’habitude de devenir encore plus généreux pendant ce mois sacré, car il convient d'éviter l'avarice ou s’attacher à l’argent», explique-t-il. «Le mois de Ramadan ne peut être fructueux en arrêtant simplement de manger et de boire. L’objectif est que le jeûne s’accompagne de la lecture du Coran, de l’adoration et la soumission à Dieu», conclut-il.