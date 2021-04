Maroc : Fortes averses orageuses et rafales de vent mercredi et jeudi

De fortes averses orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (30 à 60 mm) sont prévues du mercredi à 14H au jeudi à 12H dans les provinces d'Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, Berkane, Boulemane, Driouch, El Kelâa des Sraghna, Fès, Fquih Ben Salah, Guercif, Ifrane, Khénifra, Khouribga, Midelt, Nador, Sefrou, Taounate, Taourirt et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Des averses orageuses modérées (15 à 25 mm) intéresseront, durant la même validité, les provinces d'El Hajeb, Jerada, Khémisset, Meknès, Moulay Yaacoub et Oujda-Angad, a ajouté la même source, notant que ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle et des rafales de vents sous orages. De fortes rafales de vent de niveau orange (75 à 85 km/h) concerneront ce mercredi les provinces d'Assa-Zag, Boulemane, Errachidia, Figuig, Jerada, Midelt, Ouarzazate, Tinghir et les reliefs de Taroudant, Tata et de Tiznit, selon le bulletin météorologique.