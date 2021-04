Le consul du Maroc à Algésiras confiant quant à la tenue de l’opération Marhaba 2021

A l’approche des vacances d’été, les médias espagnols s’intéressent de plus en plus à l’opération Marhaba, annulée l’année dernière à cause de la pandémie. Ainsi, bien qu’aucune information ne filtre quant à l’organisation d’une opération cette année, El Estrecho Digital a interrogé le consul du Maroc à Algésiras Mohamed Rafaoui.

«Il est encore tôt pour dire si elle aura lieu ou non», confie le diplomate marocain au média espagnol, rappelant que l’opération Marhaba/Paso del Estrecho «demande des préparatifs». Mohamed Rafaoui a précisé qu’il n’a pas «encore eu le feu vert» pour commencer ces préparatifs avec les administrations espagnoles compétentes. «Nous espérons, moi et toute la communauté marocaine, que l’opération Paso del Estrecho aura lieu afin qu'ils puissent rendre visite à leurs proches au Maroc et reprendre ce contact familial tant désiré à ces occasions», explique-t-il.

Le consul du Maroc a ajouté que bien qu’il n’a pas encore reçu de signal du royaume, «toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une opération» cette année. Mohamed Rafaoui indique qu’elle pourra avoir un «niveau plus bas que les années précédentes». «Je suis très confiant qu’il y aura, cette année, quelque chose de ce genre. Le Maroc a parcouru un long chemin en matière de vaccination», rappelle-t-il.