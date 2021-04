Khemisset : Trois personnes trouvent la mort dans un puisard à Maâziz

Trois personnes ont trouvé la mort, mardi, dans un puisard d’eau usée, situé dans le quartier d'Al-Tanmia dans la commune de Maâziz (province de Khemisset). Selon des témoins oculaires, cités par Al3omk, cette tragédie a eu lieu lorsqu'un citoyen a voulu nettoyer cet égout. Il aurait parcouru une dizaine de mètres à l’intérieur du puisard, avant de s’évanouir et de rendre l’âme à l’intérieur. Les sources du média ajoutent que deux jeunes piétons ont tenté de le sauver avant de périr également.

Les habitants de Maâziz ont exprimé leur colère face à l'accident, blâmant les autorités locales et appelant le parquet à ouvrir une enquête sur les circonstances de ce drame et ses causes.

Des éléments de la Protection civile se sont rendus sur place pour récupérer les corps des trois victimes et les transférer vers la morgue.