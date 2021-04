Contrebande vivrière : Une unité de recyclage employant des femmes voit le jour à Tétouan

L'unité «Karama recyclage» du textile a démarré, mardi à la zone industrielle de Tétouan, la production en employant 60 ouvrières qui s'adonnaient auparavant à la contrebande vivrière au point de passage de Bab Sebta. Cette cérémonie a été marquée par la signature de contrats de travail à durée indéterminée (CDI), avec une avance de 50% sur salaire, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, au profit de 60 femmes touchées par la pandémie de la Covid-19 et la récession économique dont souffre la région, après la fermeture du passage frontalier.

Cette unité industrielle, érigée sur une superficie de 1 500 m2, s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre, par la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et ses partenaires, du Programme intégré du développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Les efforts déployés par tous les partenaires ont contribué à l'installation de ce genre d'unités industrielles, qui visent à recycler et à revaloriser le textile, en vue de créer des opportunités d'emploi au profit des catégories en situation de précarité, en particulier les femmes qui se livraient auparavant à la contrebande vivrière, a déclaré à la MAP Fatima Aharcham, chef de service au Centre régional d'investissement de Tétouan.

Pour sa part, le directeur de l'entreprise Karama recyclage, Abdelkarim Moumni a noté que l'entreprise assure le transport gratuit, la formation et la couverture médicale à ses salariées. «Après l'achèvement de la construction de la future usine, qui sera installée à Tétouan Park, le nombre d'emplois directs sera porté à 500», a relevé le responsable, notant que ce projet ambitionne d'offrir aux bénéficiaires un travail décent, pour améliorer leurs conditions de vie.

Le programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan, pour lequel une enveloppe budgétaire d'environ 400 MDH a été allouée, vise à promouvoir l'investissement, en vue de créer des opportunités d'emploi et d'améliorer les conditions économiques et sociales de la population, en particulier des femmes et des jeunes.