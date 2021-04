Migration : Un réseau de passeurs entre le Maroc et l’Espagne démantelé avec l’aide d’Europol

La police espagnole, avec le soutien d'Europol, a démantelé un réseau de migration irrégulière, actif entre le Maroc et l’Espagne. Selon l’annonce du service de police européen ce mardi, reprise par l’agence Belga, l’opération a été menée par 150 policiers dans la ville sud-espagnole d'Algésiras, l'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc, la municipalité de La Linea de la Concepción près de Gibraltar et la capitale Madrid.

Ainsi, six maisons ont été perquisitionnées et 20 suspects ont été arrêtés, poursuit l’agence qui précise que ce réseau est notamment poursuivi pour la mort de quatre migrants en mer. La police a également saisi trois bateaux, des moteurs et des réservoirs avec un total de 7 000 litres de carburant, cinq armes et des téléphones portables, a déclaré Europol qui explique que ces bateaux ont été approvisionnés en carburant en mer.

Des Espagnols et des Marocains faisaient partie de l'organisation criminelle. Les migrants, pour la plupart des jeunes et souvent des mineurs, payaient environ 2 500 euros par personne pour la traversée. Les passeurs transportaient ces migrants sans aucune mesure de sécurité en cas d'urgence en mer. Quatre migrants se sont, en effet, noyés dans un naufrage en février.