Ceuta : Les Marocains bloqués attendent encore leur date de rapatriement

Les Marocains bloqués à Ceuta à cause de la fermeture des frontières servant à freiner la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus ne savent pas encore à quelle date ils pourront regagner leurs villes. Les plus de 200 ressortissants devaient rentrer avant le début du Ramadan, mais cette possibilité s’amenuise à la veille du mois de jeûne et en l’absence de date exacte pour le rapatriement.

Des sources à la Délégation gouvernementale espagnole, citées par Ceuta TV, indiquent que le processus se poursuit pour effectuer ce rapatriement et que la liste des concernés avait été envoyée aux autorités marocaines il y a quelques jours. Mais l’ouverture d’un couloir humanitaire n’est pas encore annoncée par les autorités des deux pays.

Entre mai et octobre 2020, 653 personnes ont pu bénéficier de voyagesciaux spé coordonnés entre les autorités locales espagnoles et marocaines. Un an après le début de la crise sanitaire, l’incertitude sur la réouverture des frontières continue de faire que les couloirs humanitaires restent le seul moyen pour les ressortissants marocains bloquer à Ceuta ou Melilla de rentrer.