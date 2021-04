France 2 : Télématin présente ses excuses après la blague raciste de son animateur

Après la séquence raciste de l’épisode de Télématin diffusé samedi sur France 2, l’équipe de l’émission a présenté ses excuses au chorégraphe et danseur professionnel Sadeck, dont un extrait vidéo a été accompagné d’un commentaire raciste sur le plateau. Sur Instagram, l’artiste a indiqué avoir «enfin reçu une réponse». «J’apprécie. Je ne suis pas quelqu’un qui aime bien les histoires, qui aime attiser la haine mais si j’ai posté ça c’est vraiment pour dire stop. On n’en peut plus, il faut arrêter ça, il faut arrêter de banaliser ça», a-t-il souligné.

Cher #SadeckWaff, chers téléspectateurs,



Nous vous présentons nos sincères excuses pour ces mots totalement inappropriés et involontairement blessants.

Ils ne reflètent en rien le respect que nous avons pour votre travail ; celui que nous avons souhaité mettre en lumière hier. — Telematin (@telematin) April 11, 2021

L’équipe de Télématin a publié son message d’excuses sur Twitter, en qualifiant les propos de Laurent Bignolas de «mots totalement inappropriés et involontairement blessant» envers Sadeck et les téléspectateurs.

La séquence incriminée débute avec la chroniqueuse Julia Livage, qui présente une performance artistique de Sadeck. Un commentaire de Laurent Bignolas fuse sur le plateau. «C’est une bonne idée. Pour tous ceux qui ont l’habitude de voler dans les grands magasins et comme ils sont fermés, autant faire de la choure-égraphie», entend-on. «Ok… Je n’ai rien à ajouter», répond la chroniqueuse, d’un rire gêné.