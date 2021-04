Maroc : Près de 4 millions de salariés ont bénéficié du soutien jusqu'à fin mars dernier

Jusqu'à fin mars dernier, 3 892 000 salariés ont bénéficié du soutien accordé par le gouvernement aux secteurs impactés par la pandémie, a indiqué lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. Intervenant lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a précisé que le montant déboursé pour soutenir ces salariés s’élève à 6,24 milliards de dirhams.

Tous les secteurs touchés ont été soutenus pendant la période du confinement sanitaire, a rappelé le ministre, ajoutant qu'après le déconfinement, l'intérêt a été accordé à huit secteurs, parmi les plus touchés, dont le tourisme, qui a continué à être soutenu jusqu'à aujourd'hui après la prolongation décidée par le comité de veille économique.

Pour leur part, les groupes de la majorité et de l'opposition à la Chambre des représentants ont appelé le gouvernement à prendre des mesures sociales urgentes pour soutenir les catégories impactées par les mesures restrictives décidées pendant le mois de Ramadan. Ils ont ainsi rappelé que l’interdiction des déplacements nocturnes pendant le mois sacré aura des effets «dramatiques» sur de larges catégories de la société, les employés des cafés et restaurants et les salariés non-inscrits à la sécurité sociale.

Les élus ont, dans ce sens, souligné la nécessité d'accompagner cette décision de mesures de soutien et d'accompagnement pour limiter les effets sur ces catégories. Le gouvernement est appelé à soutenir ces catégories, en particulier les employés non déclarés à la CNSS, ont insisté les parlementaires, appelant l'exécutif à redoubler d'effort afin de venir en aide aux classes sociales qui «souffrent en silence».