République tchèque : Retrait de poivrons marocains pour forte teneur en pesticides

Les autorités tchèques de sécurité sanitaire alimentaire ont retiré du marché des lots de poivrons blancs marocains acheminés via l’Espagne, après avoir détecté une forte teneur en résidus de deux pesticides différents. Le site spécialisé Hortinfo a rapporté, vendredi, que le système d’alerte rapide pour les produits agroalimentaires de l’Union européenne (RASFF) a montré la présence du clofetenzine en quantité cinq fois et demie supérieure au seuil maximal admis, ainsi que le méthomyl, qui dépasse la limite maximale de résidus (LMR) de six fois.

En grammage, le clofétenzine s’est avéré présente dans les poivrons à raison de 0,11 milligrammes par kilo, alors que sa LMR est de à 0,02, selon la base de données sur les pesticides de la Commission européenne (CE) citée par la même source. La présence du méthomyl a été de 0,24 mg/kg, pour une LMR fixée à 0,04.

La présence de ces pesticides a été classée par le RASFF comme «un événement grave», d’autant plus qu’une forte teneur en résidus a déjà été détectée dans des cargaisons de poivrons, exportées par le Maroc vers l’Allemagne. En janvier dernier, les autorités de la sécurité alimentaire du pays ont ainsi retiré les cargaisons de leur marché, après la découverte d’une concentration de 1 233% du méthiocarbe sur un échantillon. Dans le royaume, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) avait alors évoqué «un cas isolé».

Cette substance chimique phytosanitaire entre dans la composition de produits servant à lutter contre insectes et acariens, dans les champs de certains fruits et légumes, comme les tomates, les poivrons et les courgettes, non sans risque sur la santé humaine. L’Organisation mondiale de la santé classe le produit parmi les substances «hautement dangereuses».

Le méthomyl n’est pas non plus sans risques, puisqu’il peut provoquer des vertiges, des maux de tête, des essoufflements, des nausées, des vomissements, des états fébriles ou même des convulsions, des crampes musculaires et des pertes de connaissance. Afin qu’il ne devienne pas un produit toxique pour le corps humain, le clofétenzine ne doit pas être absorbé par l’organisme avec une concentration supérieure à 0,02 mg/kg.