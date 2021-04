Musée national de Madrid : «Trilogie Marocaine 1950-2020», première exposition d’art contemporain marocain

Le musée National Reina Sofía à Madrid présente pour la première fois une exposition d’art contemporain marocain intitulée «Trilogie Marocaine 1950-2020», et ce du 31 mars au 27 septembre 2021.

Plus de 200 œuvres d'artistes contemporains des sept dernières décennies constituent le parcours chronologique de l’exposition, qui a pour ambition de permettre au public espagnol de mieux connaitre la vivacité et l’inventivité de la scène artistique marocaine, indique lundi un communiqué de la Fondation nationale des musées (FNM).

Cette exposition est organisée dans le cadre du programme de coopération culturelle entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine des musées, par la FNM, le ministère espagnol de la Culture et des sports et le Musée national Reina Sofia, selon la même source. Le choix curatorial a été exclusivement fait et assuré par le directeur du musée d’art, Manuel Borja Villel, qui a choisi comme co-commissaire Abdellah Karroum.

Plusieurs manifestations culturelles seront organisées au Maroc et en Espagne dans le cadre du mémorandum d’entente signé le 13 février 2019 devant les deux souverains, le roi Mohammed VI et Felipe VI, entre la Fondation nationale des musées (FNM) et le ministère espagnol de la Culture et des sports, sur la coopération culturelle et muséale.

L’exposition «Trilogie Marocaine 1950-2020» connaît aujourd’hui un succès médiatique en Espagne. Une seconde exposition «Autour des colonnes d'Hercule», prévue en 2022 et organisée par la FNM et le musée National d’archéologie à Madrid, présentera la relation historique entre ces deux pays de la Méditerranée, dont les influences communes et les rapports sont remarquables sur les différentes collections archéologiques.