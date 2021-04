Compétitions africaines : Le Raja et le Wydad qualifiés, la RS Berkane fait match nul

Le Raja de Casablanca s'est imposé haut la main à l'extérieur face à la formation égyptienne de Pyramids FC par 3 buts à 0, dimanche au stade de l'armée de l'air du Caire, en match comptant pour la 4e journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Après cette victoire, le Raja a pris la tête du groupe et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition.

Le club Casablancais a pris l'avantage dès la première période grâce aux buts de Fabrice Luamba Ngoma (15e min) et Ben Malango (42e min). Les Aigles verts ont corsé l'addition en deuxième période à la faveur d'une action collective concrétisée par Soufiane Rahimi à la 80e minute.

De son côté, la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) se sont neutralisées, en concédant le nul (0-0), dans le derby maghrébin de la 4e journée de la phase de poules (groupe B), sur la pelouse du stade 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou. Les deux équipes rééditent ainsi le score de leur précédente confrontation à l'occasion de la 3e journée de la compétition, disputée à Berkane.

A l'issue de cette journée, la RS Berkane demeure au 3e rang avec 5 points à une longueur de son adversaire du jour (2e, 6 points). Le club camerounais Cotonsport est l'actuel leader du groupe avec 9 points après avoir étrillé la lanterne rouge, le NAPSA Stars FC (5-1), pour le compte de cette même journée.

Dans l’autre compétition africaine, le Wydad de Casablanca (WAC) a pris le meilleur à domicile sur le club angolais de Petro Atletico par 2 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 6e et dernière journée (groupe C) de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Les hommes de Fouzi El Benzarti l'ont emporté grâce à des buts de Walid El Karti (15e) et Mohammed Ounajem (22e).

Grâce à cette victoire, les Rouge et blanc, qui s'étaient déjà qualifiés aux quarts de finale, terminent en tête de leur poule avec 13 points, obtenus en 4 victoires, 1 nul et 1 défaite.