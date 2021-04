France : La «chourégraphie» des voleurs arabes, la blague raciste de Télématin

Une séquence de l’émission matinale de Télématin sur France 2 a créé le malaise, après un commentaire sur une vidéo montrant un extrait de chorégraphie du danseur franco-algérien Sadeck. L’épisode du samedi a ainsi provoqué un tollé, exprimé depuis sur les réseaux sociaux. Le malaise sur le plateau débute dès les premières secondes où la chroniqueuse Julia Livage a présenté cette performance artistique, inspirée des «murmurations d’étourneaux, un phénomène observable dans toute l’Europe de novembre à février».

Elle décrit alors «des nuées, des mouvements d’oiseaux qui forment des choses assez magnifiques et saisissantes dans le ciel». Sadeck y retranscrit artistiquement les mouvements et le vol d’oiseaux par ceux de bras, avec 64 danseurs statiques, habillés en noir. En pleine présentation, un commentaire fuse sur le plateau. «C’est une bonne idée. Pour tous ceux qui ont l’habitude de voler dans les grands magasins et comme ils sont fermés, autant faire de la choure-égraphie», entend-t-on. «Ok… Je n’ai rien à ajouter», répond la chroniqueuse, d’un rire gêné.

Alors @France2tv on réagit au racisme, (l’arabophobie en particulier)de vos intervenants @telematin ?



Force à Sadek, un danseur et chorégraphe extrêmement talentueux ? pic.twitter.com/yTSzr9QZlX — Samia • سامية (@sweetchebakia) April 10, 2021

Voulue artistique et poétique, cette séquence qui a tourné au racisme sans faire plus de réactions sur le plateau a fait sortir Sadeck de ses gonds. «En faisant le montage de cette vidéo, je suis en train de m’énerver tout seul», s’est-il offusqué, dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux. «Ça veut vraiment dire : au lieu d’aller voler dans les magasins parce qu’ils sont fermés, j’ai du temps pour aller faire de la choure-égraphie», a encore dénoncé le chorégraphe niçois. «Bien joué le malaise sur le plateau, magnifique, très bien placé, très bon timing…», a-t-il conclus.

Des internautes se sont joint à Sadeck pour réagir aux propos racistes de l’émission. «Il n’y a pas que Sadeck que vous avez blessé à travers les clichés immondes que votre collaborateur a fait. Nous sommes en 2021 et on continue de véhiculer l’image de l’arabe voleur», a déploré un utilisateur sur Twitter.

Sur le réseau social, des appels à signaler la séquence au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont été lancés et ont trouvé écho. Certains téléspectateurs ont en effet commencé à saisir le régulateur en déposant des plaintes via Internet. Pour l’heure, ni la chaîne du pôle public, ni l’animateur de l’émission, n’ont réagi à la polémique.