Les commerçants de Melilla veulent que le Conseil de l’Europe oblige le Maroc à ouvrir ses frontières

Les commerçants de Melilla agitent la carte du recours au Conseil de l’Europe et au Parlement européen pour «adopter les mesures nécessaires et obliger ainsi le Maroc à débloquer les importations» de la ville. Un message que le président de la Confédération des Entreprises de Melilla a transmis dans une lettre adressée à la ministre des Affaires étrangères, Mme Arancha Gonzalez.

Mais avant de franchir ce pas, Enrique Alcoba a tenu à arracher de la cheffe de la diplomatie un rendez-vous en vue de «présenter (ses) intentions et la solliciter une fois de plus pour mettre un terme à l’escalade de faits contraires aux principes de bonne foi et de bon voisinage qui doivent présider dans les relations entre deux pays amis», lit-on dans la missive parvenue à Yabiladi.

Alcoba a pointé «l’absence de réaction» de la part du gouvernement de Pedro Sanchez et la ministre des Affaires étrangères face aux «différentes agressions verbales et faits commis par le royaume du Maroc».

Dans un autre communiqué, la Confédération a expliqué que le traitement avec le Conseil de l’Europe, une organisation intergouvernementale qui réunit 47 Etats européens, se fera grâce aux eurodéputés espagnols. «Nous espérons avoir le soutien de tous les partis politiques représentés à Melilla par l'intermédiaire de leurs groupes parlementaires européens respectifs et, bien entendu, avec l'actuel gouvernement espagnol», souligne l’organisation entrepreneuriale.

La décision prise en août 2018 par le Maroc, de fermer sa frontière commerciale avec Melilla et les mesures décrétées ensuite dans le cadre de sa lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, ont lourdement impacté l’économie de la ville, tournée essentiellement vers le Maroc. Néanmoins cette nouvelle situation a profité au port d’Almeria, devenu la principale entrée de produits de consommations à destination du Maroc. Ce qui n'est pas du goût d'Alcoba et ses amis.