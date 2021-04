Covid-19 : La Chine remet en question l’efficacité de ses vaccins

Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies / Ph. China.org.cn

Le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Gao Fu, a reconnu que l’efficience des vaccins développés par le pays contre le nouveau coronavirus serait «peu élevée». Lors d’un colloque tenu samedi à Chengdu, il a déclaré que les formules vaccinales mériteraient améliorations. Ces propos contredisent ceux du gouvernement chinois et remettent en question la formule des vaccins inactivés, face à celle utilisant l’ARN messager.

Ces déclarations ont également créé un tollé dans le pays, qui accélère la cadence de vaccination de sa population ayant pour but d’administrer une première dose à 40% des habitants d’ici fin juin. Elles ont suscité de nombreux commentaires d’internautes chinois, qui ont été censurés par la suite. Pour cause, c’est la première fois qu’un chercheur et responsable chinois fait des déclarations publiques qui remettent en doute les vaccins inactivés développés dans le pays.

Le site Les Echos indique que cette sortie a confirmé certaines hypothèses sur le sujet. «Au Brésil, les résultats préliminaires d’une étude à grande échelle ont montré que le vaccin Coronavac du laboratoire chinois Sinovac était efficace à environ 50%», indique le média français. Et d’ajouter qu’«une étude chilienne a conclu à des résultats similaires, soit une efficacité de 56,5% après deux doses mais d’à peine 3% après une seule dose». En Turquie, une étude «aboutit en revanche à un taux d’efficacité supérieur à 80%».

Mais en Chine, le géant étatique Sinopharm assure que les deux vaccins inactivés qu’il a développés «ont des taux d’efficacité de 79% et 72,5% respectivement». Cependant, ses résultats à l’issue de la troisième des essais ne sont pas rendus public. Pour sa part, CanSino indique une efficacité de son vaccin à 75%, sans tenir compte des souches mutantes de la Covid-19.

Gao Fu a déclaré, par ailleurs, que son pays se penchait sur «la possibilité d’ajuster la posologie ou d’augmenter le nombre de doses», afin de combler la différence d’efficacité avec les vaccins de type ARN messager. Aux Emirats arabes unis, les autorités sanitaires ont opté pour administrer à certaines personnes trois injections du vaccin développé par Sinopharm.