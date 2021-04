Hip Hop : Marouane Al Mansouri et le duo "Black Mafia" champions du Maroc

Le danseur Marouane Al Mansouri et le duo «Black Mafia» ont remporté le championnat du Maroc de Hip Hop, «Hip Hop Unite Morocco», organisé dimanche par la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, Hip Hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) au Complexe Al Amal de Rabat.

Marouane Al Mansouri a affronté en finale dans la catégorie «Hip Hop solo», Otmane Oubila (2è) et Amine Allaoui (3è).

Dans la catégorie «Hip Hop duo spectacle», le titre est revenu à «Black Mafia» composé de Ayoub Al Hatab et Hamza Baroun qui ont dû affronter dans des Battles le «Royal Duo» composé d’Abdelmalek Al Baljani et Al Mouatassim Al Boukhari (2è) et le tandem Amine Allaoui et Abdessamad Al Bourki Idrissi (3è).

Pour accéder à la finale, qui s’est déroulée sans public, les participants se sont affrontés dans des Battles composées de trois chorégraphies appréciées par un jury composé de trois membres.

Les champions du Maroc dans les deux catégories renforceront les rangs de l’équipe nationale de Hip Hop et disciplines assimilées qui prendra part au championnat du monde prévu à Agen en France du 26 au 28 novembre prochain.