Le Maroc compte lancer une plateforme numérique d’investissement dédiée aux MRE

Une plateforme numérique d’investissement destinée aux Marocains résidents à l’étranger (MRE) verra le jour prochainement, a indiqué la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi. Cette plateforme se veut un espace institutionnel organisé qui rassemblera les investisseurs parmi les MRE dans le but d’échanger les informations sur les opportunités économiques et d’investissement offertes par le Royaume dans les différents domaines, a précisé la ministre.

Dans une déclaration à la MAP en marge du lancement à Béni Mellal du projet "Déploiement des politiques migratoires au niveau régional: DEPOMI", Mme El Ouafi a ajouté que la mise en place d’un cadre de gouvernance pour accueillir et accompagner les investissements des Marocains du monde par les institutions concernées est de nature à encourager les MRE à entreprendre davantage.

Mme El Ouafi a insisté sur l’importance d’accorder un intérêt grandissant à la contribution des MRE au processus du développement du pays en particulier les générations montantes soit pas leur implication dans des projets d’investissement ou à travers le transfert des expériences qu’ils ont acquises dans leurs pays d'accueil.

Parmi les mesures mises en place par le Royaume pour encourager l’investissement et rendre plus facile l’acte d’investir, Mme El Ouafi a cité la simplification des procédures administratives pour permettre aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de tirer parti aussi bien des potentialités et des opportunités offertes que des plans de relance économique lancés par le Roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du Trône 2020 et qui se veulent une feuille de route pour le Maroc post-Covid dans ce domaine.