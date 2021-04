Pen America Literary Awards : Consécration pour la traduction d’«Un pays pour mourir»

Traduit du français par Emma Ramadan, le livre d’Abdellah Taïa «Un pays pour mourir» a remporté le prix littéraire Pen America dans la catégorie de traduction vers l’anglais. A cette occasion, le jury a salué la qualité de cette traduction, qui selon lui «capture habilement la complexité polyphonique du livre original dans sa représentation de deux travailleuses du sexe nord-africaines et d’un révolutionnaire iranien : des immigrants vivant à Paris avec tous leurs fantômes, leurs amours et leurs désirs».

Emma Ramadan «rend compte de la quête d’identité de chaque personnage - trans, femme, gay, noir - en traduisant magnifiquement les voix méconnues émergeant de l’épave coloniale française», a ajouté le jury dans sa déclaration, où il «félicite également Seven Stories Press pour avoir présenté ce travail essentiel et important aux lecteurs en anglais».

Congratulations to Emma Ramadan (@emkateram), winner of the PEN Translation Prize for her work on the novel A COUNTRY FOR DYING by Abdellah Taïa. #PENLitAwards pic.twitter.com/4VjXyIvudT