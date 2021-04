Maroc : Une ONG anti-normalisation avec Israël condamne la visite du rabbin Pinto à Al Qarawiyyin

L’Observatoire marocain contre la normalisation est vent debout contre la visite effectuée la semaine dernière par le président du Haut tribunal rabbinique, Yoshiyahu Yosef Pinto, à l'université Al Qarawiyyin. Dans un communiqué, l’ONG qualifie le déplacement du rabbin de «précédent dangereux», accusant les responsables de l’université de commettre un «crime contre le patrimoine civilisationnel et culturel» du Maroc et de «profaner» le lieu en acceptant d’accueillir Pinto, qualifié d’un «des symboles de l’entité terroriste sioniste».

L’Observatoire condamne la visite «du rabbin sioniste corrompu, selon une décision de justice de la même entité, où il a passé un an de prison pour corruption». En effet Yoshiyahu Pinto a rejoint le Maroc en 2017, peu après sa libération de prison en Israël. En mai 2015, un tribunal de Tel-Aviv l’avait condamné à un an de prison et à une amende de 238 000 euros pour «tentative de corruption et obstruction à la justice dans une affaire qui impliquait de hauts gradés de l’unité anti-corruption de la police israélienne». Le rabbin avait plaidé coupable en échange d’une peine réduite. Yoshiyahu Pinto, né en 1973, est le président de l’organisation Mosdot Shuva Israel, basé à Ashdod en Israël et à New York. Il jouit d'une popularité à l'international, notamment aux Etats-Unis.

L’Observatoire marocain contre la normalisation conclut son communiqué en demandant «l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent» suite à cette visite.