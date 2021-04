Le TAS condamne le WAC pour «falsification» de la signature de son ex-joueur Sissoko

Le feuilleton entre le Wydad de Casablanca et le joueur malien Souleymane Sissoko pour «la falsification de signature», qui dure depuis plus de deux ans, a connu enfin son épilogue. Ce jeudi 8 avril, le Tribunal Arbitral du Sport a condamné le WAC «à verser à son ancien joueur 239 996 dirhams à titre de rémunération, plus un intérêt de 5% annuel à compter du 25 octobre 2017», lit-on dans le verdict.

L’instance de Lausanne ordonne également au club casablancais de payer «1 466 667 dirhams à titre de compensation, plus un intérêt de 5% annuel à compter du 26 octobre 2017. Une somme qui correspond aux salaires et primes prévus jusqu’à la fin de son contrat». A cette addition, déjà salée pour les finances du club marocain, s’ajoute «5 000 francs suisses, que le club doit payer à Sissoko, valant participation à ses frais de défense encourus dans la présente procédure».

Ce verdict est également un revers pour la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Le Tribunal a en effet annulé la décision rendue le 19 septembre 2018, par la Commission Centrale d’Appel de la FRMF statuant que le WAC avait versé tous les salaires et primes à Sissoko. L’instance était alors convaincue par les documents présentés par le WAC «portant la signature par empreinte» de Sissoko attestant avoir reçu tout ce que lui devait le Wydad. Des «preuves» que le Malien a toujours contesté l’authenticité, décidant alors de porter l’affaire devant le TAS.

Ce verdict ne signifie pas la fin des mauvaises nouvelles pour la direction du Wydad. Le Malien compte aussi saisir la Commission Ethique de la FIFA en vue d’ouvrir une enquête sur la falsification de documents dont il a été victime. Dans cette affaire, le président du WAC, Said Naciri, n’est pas à l’abri de poursuites judiciaires de la part de la FIFA.