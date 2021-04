Mekki Elhanndoui : «Mon poste Facebook était une abréaction pour les citoyens»

Après la polémique soulevée par le président de la commune rurale Louta, de la province d'Al Hoceïma, qui a défié l’interdiction des déplacements nocturnes pendant le mois de Ramadan, Mekki Elhannoudi est sorti dans des déclarations médiatiques pour clarifier les raisons de son poste Facebook. Dans une déclaration accordée à Alyaoum24, il a affirmé que ce qu'il a écrit, et qui a fait l’objet d’une information judiciaire par le procureur, «n'est pas une incitation à la désobéissance collective contre les décisions du gouvernement».

«Pour nous, présidents de communes, nos décisions sont soumises à des procédures administratives, et nécessitent l'approbation du contrôle administratif des autorités pour devenir effectives. Si nos décisions ne sont pas soumises à cette procédure, alors il n’aura rien», s’est-il défendu. L’homme politique explique sa «décision n'a pas été suivie les procédures juridiques et administratives» et que jusqu'à présent, il ne l’a pas encore adressé au gouverneur. «Ceci-dit, ce n’est qu’une publication sur Facebook pour l’instant», tente-t-il de minimiser la polémique née suite à sa publication.

Mon poste sur Facebook constitue une abréaction pour les citoyens qui souffrent grandement de la détresse causée par la pandémie du coronavirus. Le communiqué du procureur et sa réaction sont une chose normale et j’ai confiance en la justice et en le parquet.» Mekki Elhannoudi

Jeudi soir, le procureur du roi près le tribunal de première instance d’Al Hoceïma a annoncé la décision du parquet d'enclencher une information judiciaire au sujet d’une publication Facebook, indiquant que le président de la commune Louta «incite à enfreindre les consignes des autorités publiques concernant le respect des mesures d’état d’urgence sanitaire».