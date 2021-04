La Grande Mosquée de Paris condamne l'incendie commis contre une mosquée à Nantes

La mosquée Arrahma a été la proie des flammes, dans la nuit de jeudi à vendredi 9 avril vers 2h50. «La porte est détruite, le sol et le mur noircis», décrit Ouest France, qui précise que d’après les premiers éléments, l’incendie serait volontaire.

«Ce qui est embêtant, c’est que c’est volontaire», a dénoncé le secrétaire de l’association qui gère cette mosquée, venu vendredi matin constaté les dégâts. «Nous sommes une petite mosquée de quartier très tranquille. On ne connaît pas de problème», ajoute-t-il.

Une poubelle a été déplacée devant une des trois portes de la façade du bâtiment et incendiée. Sur cette porte, qui était déjà condamnée, aucune trace de message ou de revendication.

La Grande Mosquée de Paris a réagi à ces faits. «La Grande Mosquée de Paris condamne avec la plus grande fermeté l'incendie criminel commis contre la mosquée Arrahma de Nantes, ce vendredi matin, avant la prière de Fajr», dénonce-t-elle dans un communiqué.

Elle a ainsi exprimé «toute sa solidarité avec les responsables de la mosquée et les fidèles de la ville touchés par cet acte abject et intolérable à quelques jours du mois béni de Ramadan» et demandé aux autorités de «retrouver les auteurs de ce crime dans les plus brefs délais et de veiller, avec la plus grande attention, à la sécurité des lieux de culte en France». «Notre vigilance et notre engagement face aux actes antimusulmans sont absolus», conclut-elle.