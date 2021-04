Le nouvel accord de pêche Maroc-Russie approuvé en commission des affaires étrangères

La commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE a approuvé, jeudi, le nouvel accord de pêche maritime entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie, quatre mois après son passage au conseil de gouvernement. Le texte vient renouveler l’accord signé en 2016 entre Rabat et Moscou et qui a expiré en mars 2020.

Des sources parlementaires ont ainsi confié à Alyaoum 24 que l'accord a défini les principes de coopération en matière de préservation et d'exploitation des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive du Maroc, ainsi que les conditions de pêche des navires battant pavillon russe dans les zones maritimes de la côte atlantique. Le nouvel accord, qui s'étendra sur quatre ans, et est le huitième du genre, depuis 1992, prévoit aussi la mise en place du cadre juridique, qui permet à une flotte de dix navires russes de capturer de petits poissons de surface dans les eaux marocaines.

L'accord prévoit également une coopération scientifique et technique pour suivre et surveiller l'écosystème des petits pélagiques dans les eaux marocaines entre l'Institut national de recherche en pêche maritime et son homologue russe. Le Maroc considère que l'activité des navires russes dans les eaux marocaines offre des opportunités d'emploi aux pêcheurs marocains à raison de 16 marins par navire en tout temps.

Les mêmes sources annoncent aussi qu’un comité mixte se réunira avant le début des activités de pêche pour déterminer le quota qui sera accordé aux navires russes pour la première année de l'accord, toutes les mesures techniques ainsi que les modalités financières de mise en œuvre de l'accord.