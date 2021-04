Mauritanie : La décision de réduire des importations agricoles depuis le Maroc annulée

Face à la contestation des commerçants, le gouvernement mauritanien a fin par lâcher du lest. La décision prise le ministère du Commerce de réduire certaines importations agricoles, dont les carottes et les tomates, en provenance du Maroc est désormais nulle et non avenue.

«Toutes les mesures de protection prises dans le but de protéger le produit national de légumes, sont annulées. Par conséquent, je vous demande de suspendre l’exécution des mesures susmentionnées», indique la ministre du Commerce le jeudi 8 avril dans une correspondance, consultée par Yabiladi et adressée au ministre des Finances. L’agence mauritanienne Alakhbar confirme également la nouvelle.

Pour rappel, le 31 mars, le ministère mauritanien du Commerce et du tourisme a décrété la suspension de l’importation de carottes et de n'autoriser l'importation que de deux camions de tomates par jour, chacun transportant 30 tonnes, depuis le Maroc. Une décision «motivée par la volonté d’encourager le produit national».

Le marché mauritanien dépend essentiellement de ses importations agricoles du Maroc.