France-Maroc : Sahel, Sahara et terrorisme au menu des entretiens entre Bourita et Le Drian

Yves Le Drian et Nasser Bourita à Rabat / Archive - Ph. MAP

Ce jeudi 8 avril, le ministre marocain des Affaires étrangères a eu une réunion virtuelle avec son homologue français. Les entretiens ont porté sur les «relations bilatérales très denses entre la France et le Maroc et les enjeux communs (...), notamment les conséquences de la crise sanitaire, la coordination entre (les) deux pays pour y faire face ainsi que les questions migratoires», indiquent les services de Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères «a salué la qualité de la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme».

Sur le Sahel, Le Drian s’est félicité de «la participation du Premier ministre marocain, Saad Eddine el Otmani, à la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et au Sommet de N’Djamena, ainsi que la participation de M. Nasser Bourita à la conférence ministérielle de la Coalition pour le Sahel», souligne la même source.

La question du Sahara occidental était également au menu des discussions. Ainsi, Le Drian a rappelé le soutien de son pays «à la recherche d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». Le ministre français a rappelé que son pays «considère le plan d’autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible». Une position à même de rassurer le royaume à deux semaines de la réunion du 21 avril au Conseil de sécurité consacrée à l’examen du différend régional. Le chef de la diplomatie français a appelé aussi à «la nomination rapide d’un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies». Un vœu que partage les autres puissances mondiales.

Côté marocain, le département de Bourita a précisé, dans un communiqué, que les deux ministres des Affaires étrangères «ont réaffirmé leur volonté à poursuivre la concertation et la coordination des actions au sein des instances multilatérales et internationales sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun».

Ces entretiens interviennent le même jour de la visite effectuée par le chef d’Etat-major des armées françaises, le général François Lecointre, en Algérie.